Spunta la sanatoria sugli scontrini, Pd e M5s all'attacco

Spunta una sanatoria su scontrini, ricevute fiscali, fatture non in regola. Nella bozza del decreto su benzina e bollette in arrivo sul tavolo del Consiglio dei ministri di lunedì prossimo è infatti previsto, all'articolo 8, che i contribuenti che hanno commesso una violazione fra il primo gennaio 2022 e il 30 giugno di quest'anno possano mettersi in regola pagando però multe ridotte. Ci sarà tempo fino al 15 dicembre. Opposizioni all'attacco sulla misura. "No a nuove sanatorie - attacca la segretaria del Pd Elly Schlein - adesso sugli scontrini un'altra sberla ai contribuenti onesti". "Oggi - dice il capogruppo M5s in Senato Stefano Patuanelli - a ribellarsi a questa ennesima sanatoria dovrebbe essere proprio quella stragrande maggioranza di commercianti che pagano le tasse e che reggono l'economia del nostro Paese".



