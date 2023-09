Meloni a Rimini, inaugura ExpoAid 2023 in sostegno della disabilità

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni è al Palacongressi di Rimini per tagliare il nastro di ExpoAid 2023. La premier è stata accolta, tra gli altri, dal ministro per la Disabilità, Alessandra Locatelli, dal sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad e dal vescovo della città romagnola, Nicolò Anselmi.

Prima di visitare gli stand della manifestazione Meloni ha ascoltato l'inno nazionale suonato e cantato dalla 'Si può fare Band'. Poi presenzierà all'annullo filatelico previsto per l'occasione.

"Ciascuno ha un talento, ed è questa la sfida per migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità, anche e soprattutto cercando di costruire percorsi personali in base al talento. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni a conclusione della visita all'Expòaid sulle disabilità. La premier ha ricordato i decreti delegati collegati alla legge sulla disabilità che prevedono percorsi multidisciplinari.E ha chiuso così: "Questa manifestazione racconta una visione e ho visto storie stupende che danno tanta forza".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA