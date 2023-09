Meloni a Rimini, inaugura ExpoAid 2023 in sostegno della disabilità

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni è al Palacongressi di Rimini per tagliare il nastro di ExpoAid 2023. La premier è stata accolta, tra gli altri, dal ministro per la Disabilità, Alessandra Locatelli, dal sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad e dal vescovo della città romagnola, Nicolò Anselmi.

Prima di visitare gli stand della manifestazione Meloni ha ascoltato l'inno nazionale suonato e cantato dalla 'Si può fare Band'. Poi presenzierà all'annullo filatelico previsto per l'occasione.

"Ciascuno ha un talento, ed è questa la sfida per migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità, anche e soprattutto cercando di costruire percorsi personali in base al talento. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni a conclusione della visita all'Expòaid sulle disabilità. La premier ha ricordato i decreti delegati collegati alla legge sulla disabilità che prevedono percorsi multidisciplinari.E ha chiuso così: "Questa manifestazione racconta una visione e ho visto storie stupende che danno tanta forza".

Un 'bagno di folla', tanti selfie e strette di mano, sorrisi. Una lunga visita di circa due ore - ben oltre quello che si prospettava da programma - tra gli stand prima di partire alla volta di Genova, attesa da altri appuntamenti. Così, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha vissuto la sua mattinata a 'Expo Aid 2023-Io, persona al centro', salone dedicato al Terzo Settore e al mondo della disabilità, in programma a Rimini fino a domani. Conclusa dipingendo un cuore rosso, a fianco di Francesco - artista disabile del progetto 'Working Souls' che colora la tela tenendo il pennello in bocca e salutato dalla premier dicendo "mi alleno e la prossima volta lo faccio meglio" Arrivata intorno a mezzogiorno per tagliare il nastro della kermesse accolta tra gli altri, dal ministro per la Disabilità, Alessandra Locatelli, dal sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad e dal vescovo della città romagnola, Nicolò Anselmi, Meloni ha ascoltato l'inno nazionale suonato e cantato dalla 'Si può fare Band' per poi visitare gli stand della manifestazione fermata, ad ogni passo, dai partecipanti all'evento: 2.300 iscritti a incontri e seminari per oltre 60 associazioni coinvolte. "Questa manifestazione racconta una visione che secondo me è molto importante - ha argomentato la presidente del Consiglio al termine della visita: ho visto delle storie stupende che, veramente, danno tanta forza, tanta carica". Poi, prima di lasciare il Palacongressi Rimini, l'annullo filatelico creato dalle Poste per l'occasione con tanto di firma su una 'mega cartolina' e il cuore rosso dipinto con Francesco.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA