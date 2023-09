Fonti Chigi,stupore per l'annuncio della Germania sulle Ong

"Grande stupore per la notizia riportata dall'ANSA secondo la quale un portavoce del ministero degli Esteri della Repubblica federale di Germania avrebbe annunciato un imminente finanziamento a delle ONG per un progetto di assistenza di migranti sul territorio italiano e un progetto di "salvataggi" in mare". Lo sottolineano fonti di Chigi che aggiungono: "Il governo italiano prenderà immediatamente contatto con le autorità tedesche per un chiarimento. Si confida che la notizia sia priva di ogni fondamento perché il finanziamento da parte della Germania di attività di ong sul territorio italiano sarebbe una grave anomalia.



