Renzi, Meloni doveva andare da Biden, non in pizzeria

"Il nostro governo non sta brillando per iniziativa politica. Meloni avrebbe dovuto essere ieri al vertice con Biden e non in pizzeria. Quel vertice non era solo una photo opportunity. A quei vertici si stabiliscono relazioni e se vuoi giocare un ruolo lo giochi facendo alleanze e non andando in pizzeria...". Lo afferma Matteo Renzi, parlando alla Stampa estera.

"Viviamo una stagione politica in cui il caos sembra aver auto la meglio sulla politica", aggiunge l'ex premier



