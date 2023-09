Mattarella, il tema migratorio è un fenomeno globale

"Il tema migratorio è un fenomeno è globale. Abbiamo incontrato alcune esperienze messe in campo qui a piazza Armerina, non solo per accogliere i migranti che hanno attraversato sofferenze indicibili ma anche per integrarli incentivando programmi nei paesi d'origine per migliorare la loro vita nei loro paesi, dove resterebbero volentieri se non fossero spinti da fame, guerra, persecuzione e terrorismi.

Abbiamo affrontato questi temi in concreto". Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.



