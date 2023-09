Crippa, Sangiuliano cacci il direttore del Museo Egizio

"Christian Greco, direttore del Museo Egizio di Torino, faccia un gesto di dignità e si dimetta.

Faremo di tutto per cacciarlo e chiediamo al ministro della Cultura Sangiuliano di cacciarlo se non si dimette lui". Lo chiede, intervistato da Affaritaliani.it, il vicesegretario della Lega Andrea Crippa. "Qualche anno fa - racconta Crippa - Greco decise uno sconto solo per i cittadini musulmani e io chiesi ai cittadini di protestare inondando il centralino di telefonate. Lui mi denunciò, fui condannato in primo grado e assolto in secondo, vincendo la causa. E' un direttore di sinistra che ha gestito il Museo Egizio di Torino in modo ideologico e razzista contro gli italiani e i cittadini di religione cristiana. Ha fatto sconti solo per i musulmani e mai per chi professa altre religioni. Va cacciato subito".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA