Le intercettazioni irrilevanti non saranno trascritte

La proposta di modifica, che ha la firma del capogruppo di FI in Commissione Giustizia, Tommaso Calderone, era stata prima accantonata e poi riformulata su richiesta del governo. Al momento del voto il deputato di Azione Enrico Costa non c'era ma si era espresso a favore dell'emendamento.

Basta con le intercettazioni cosiddette "a strascico" ad eccezione di quando si tratta di reati per i quali è previsto l'arresto in flagranza obbligatorio come mafia e terrorismo. A prevederlo è l'emendamento di FI al decreto omnibus che è stato appena approvato dalle Commissioni Giustizia e Affari Costituzionali della Camera.

"La verità - commenta la deputata del M5S Valentina D'Orso - è che avete eliminato in questo modo la possibilità di continuare ad intercettare nel caso di reati contro la Pubblica amministrazione".