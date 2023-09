Mattarella a Steinmeier: 'Le regole di bilancio Ue non siano ottuse'

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è al castello di Maniace ad Ortigia per ricevere il presidente tedesco Frank Walter Steinmeier. I due presidenti passeranno due giorni insieme, prima a Siracusa, e giovedì a piazza Armerina. Nel pomeriggio i due capi di Stato parteciperanno al teatro comunale alla cerimonia per il "premio del presidente".

"Signor presidente, Caro Frank Walter, è un grande piacere incontrarti ed è un grande onore averti ancora una volta in Italia. Per me è particolarmente un piacere averti qui in Sicilia. Abbiamo l'occasione di riaffermare, attraverso il premio alle municipalità il rapporto intenso che lega i nostri due popoli e scambiare qualche idea sul momento attuale e sulle nostre straordinariamente eccellenti relazioni bilaterali. Benvenuto", ha detto Mattarella, ricevendo il presidente tedesco.

"Dobbiamo trovare un'intesa sulla proposta per regole condivise sul bilancio Ue. Sì a regole di bilancio rigorose, ma il rigore non sia ottuso e cieco, ma abbia come obiettivo la crescita, tenendo conto di fenomeni come il rallentamento dell'economia cinese e le conseguenze della guerra in Ucraina. Il bilancio europeo deve essere ambizioso per affrontare le sfide fondamentali come la transizione ecologica e digitale", ha affermato Mattarella nel colloquio con Steinmeier.



