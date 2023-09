Lunedì cabina per il Pnrr con Meloni, su terza, quarta e quinta rata

Aggiornamento in merito alla procedura di pagamento della terza rata, verifica degli obiettivi e dei traguardi connessi alla quarta rata, verifica del conseguimento degli obiettivi e dei traguardi connessi alla quinta rata: sono i temi all'ordine del giorno della cabina di regia per il Pnrr convocata lunedì prossimo dal ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto, a cui parteciperanno la premier Giorgia Meloni, "tutti i Ministri, i rappresentanti di Regioni, Province e Comuni per discutere dello stato di avanzamento delle riforme e degli investimenti previsti dal Piano". Lo rende noto Palazzo Chigi.

All'indomani della cabina di regia sul Pnrr, se ne terrà un'altra con le parti sociali, associazioni di categoria e sindacati. Come riferisce una nota di Palazzo Chigi, "gli argomenti trattati" nella seduta di lunedì "costituiranno, peraltro, oggetto di condivisione con le organizzazioni rappresentative del partenariato economico e sociale nel corso di un'ulteriore seduta della Cabina di regia PNRR, convocata" per martedì "e articolata in specifiche sessioni organizzate su base settoriale e dedicate, inoltre, all'esame delle proposte formulate dai soggetti del partenariato con riferimento alla revisione del Piano e all'inserimento del capitolo RePowerEu".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA