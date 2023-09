La Camera approva pdl che introduce l'omicidio nautico, è legge

L'Aula della Camera con 268 sì e un solo no approva il progetto di legge che introduce nell'ordinamento il reato di omicidio nautico. Il testo, firmato dai senatori di FdI Alberto Balboni e Guido Quintino Liris, che lo scorso febbraio aveva già ricevuto il via libera dal Senato, diventerà così legge subito dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. In quasi tutti gli interventi in Aula, sono stati ricordati Greta Nedrotti, di 25 anni e Umberto Garzarella, di 36, che nel 2021 furono travolti e uccisi da un motoscafo che viaggiava ad alta velocità sul lago di Garda, nel golfo di Salò, guidato da un conducente in stato di ebbrezza. Ai familiari delle due vittime, presenti in Tribuna, è stata rivolta la vicinanza della Presidenza della Camera e un lungo e caloroso applauso da parte dei deputati.

