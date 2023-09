Schlein, parole Salvini? Su migranti sono campioni scaricabarile

Salvini chiede se c'è una regia dietro gli sbarchi? "Sono campioni di scaricabarile, evocano un complotto internazionale per nascondere le proprie responsabilità". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine di un evento al Nazareno. "Sta cercando chi è responsabile del fatto che manca una riforma di Dublino che garantisca che tutti i Paesi europei si debbano fare carico equamente dell'accoglienza? Si deve guardare allo specchio, perché quando noi eravamo a batterci per modificare Dublino loro non sono mai venuti a negoziarlo perché non hanno coraggio" di dirlo "ai loro alleati nazionalisti, agli Orban".



