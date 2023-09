Figliuolo annuncia 600 milioni per il dopo alluvione

"Il presidente Meloni ha detto che ristoreremo completamente e sarà fatto". Per gli indennizzi "la dotazione è passata da 269 milioni a oltre 600 milioni" di fondi per indennizzi a famiglie e imprese. Lo ha annunciato il commissario alla ricostruzione, il generale Francesco Paolo Figliuolo, dopo la riunione a Palazzo Chigi sui lavori post alluvione. "A breve ci sarà un'ordinanza pilota che prevede semplificazioni molto importanti con la possibilità di affidamento diretto" per gli interventi urgenti.



"Abbiamo già in atto un'erogazione di risorse per interventi di somma urgenza già effettuati e che sono ancora in corso. Parliamo di 289 milioni di euro. Faccio un appello ai Comuni ad inviare presso la struttura le richieste di rimborso che noi immediatamente ristoriamo. Finora abbiamo ricevuto richieste per soli 500 mila euro, ma noi siamo pronti a ristorare tutto". Lo ha detto il commissario alla ricostruzione, il generale Francesco Paolo Figliuolo, dopo la riunione a Palazzo Chigi sui lavori post alluvione.

