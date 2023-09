Meloni, sulla tassazione per le banche non faccio passi indietro

"Rivendico il provvedimento, non c'è alcun intento punitivo, c'è l'idea di uno Stato che interviene anche quando il provvedimento è considerato più impattante". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, commentando a 'Porta a Porta', in onda stasera su Rai Uno, l'ipotesi di tassare l'extragettito delle banche. "Se ci sono correttivi da fare - ha aggiunto - si possono fare, ma non intendo fare marcia indietro. Modifiche si possono fare a parità di gettito" che è "qualcosa di meno" di tre miliardi, assicura Meloni.



