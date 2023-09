Il Papa, i cristiani sono chiamati a sporcarsi le mani

I cristiani sono chiamati a "sporcarsi le mani". Lo ha detto il Papa nell'udienza generale presentando la storia del medico e beato venezuelano José Gregorio Hernández Cisneros.

Il Papa, presentando l'impegno di questo medico molto venerato a Caracas, ha sottolineato che "il Beato José Gregorio ci stimola anche all'impegno dinanzi alle grandi questioni sociali, economiche e politiche di oggi. Tanti ne parlano, tanti ne sparlano, tanti criticano e dicono che va tutto male. Ma il cristiano - ha sottolineato Papa Francesco - non è chiamato a questo, bensì a occuparsene, a sporcarsi le mani: anzitutto, come ci ha detto San Paolo, a pregare, e poi a impegnarsi non in chiacchiere - no, il chiacchiericcio è una peste - ma a promuovere il bene, a costruire la pace e la giustizia nella verità. Anche questo è zelo apostolico, è annuncio del Vangelo, è beatitudine cristiana: 'beati gli operatori di pace'", ha concluso Papa Francesco.



