Fiamme nell'edicola davanti a Palazzo Chigi, spente rapidamente

Un piccolo incendio si è verificato all'interno dell'edicola, in via di ristrutturazione, in piazza Colonna, di fronte a Palazzo Chigi. Le fiamme sono scoppiate mentre una squadra di operai era all'opera nel chiosco verde, che dopo anni di chiusura, da qualche tempo è stato acquistato dall'editore del quotidiano Il Tempo, la cui sede è nel palazzo di fronte. L'apertura era attesa nei prossimi mesi.

La colonna di fumo ha attirato la curiosità dei passanti e messo in allerta la sicurezza attorno alla sede del governo, dove in quel frangente si stava concludendo l'incontro fra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il presidente del Montenegro, Jakov Milatovic. In pochi minuti gli operai e alcuni agenti di polizia, con estintori e secchi d'acqua hanno spento le fiamme, che - secondo le prime ricostruzioni - sarebbero state alimentate anche da un mazzo di vecchi giornali riposto in un vano. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco.





