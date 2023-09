Via libera unanime da parte dell'Aula del Senato alla mozione unitaria per la sicurezza sui luoghi di lavoro che chiede al governo in 10 punti un impegno a contrastare la "serie sanguinosa di decessi e infortuni che si verificano con cadenza giornaliera in danno dei lavoratori sul territorio nazionale". Il documento è stato approvato con 139 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto.



