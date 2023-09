"Teniamo la soglia al 4%. Ma lei si immagina che il Parlamento che non riesce a fare una legge per la partecipazione dei lavoratori agli utili si mette a discutere di legge elettorale? Preoccupiamoci di dare una mano alle famiglie". Lo afferma il leader di Iv Matteo Renzi ospite su Canale 5 parlando di legge elettorale per le europee.



