Salvini, in Ue non mi permetto di mettere veti agli alleati

"Io non mi permetto di dire agli alleati di centrodestra che non voglio Tizio o Caio quindi conto che il centrodestra unito in Italia lo sia anche in Europa". Lo dichiara il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini a margine di un evento a Milano.

"Invito chi non la conosce a venire a Pontida per conoscer Marine Le Pen, è una donna straordinaria aperta, curiosa, culturalmente evoluta che non esclude nessuno e che ha un'idea di Europa di sicurezza, di famiglia, di lavoro e di agricoltura diversa da Macron" ha aggiunto Salvini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA