A Pontida palco di 50 metri e confronto Salvini-Valditara

Ci saranno un palco da 50 metri, maxi schermi e 50 stand al tradizionale raduno della Lega previsto nel weekend a Pontida, nel paesino della Bergamasca. Lo riferisce una nota del partito. Oltre all'ospite d'onore già annunciata Marine Le Pen, la manifestazione di domenica sarà preceduta, il giorno prima alle 16 in via Convento a Pontida, da un confronto politico tra il vicepremier e leader leghista Matteo Salvini, il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara e il coordinatore dei giovani della Lega, Luca Toccalini.

Successivamente ci saranno musica dal vivo e ristoro.

Il raduno di domenica si aprirà alle 8.30 con l'avvio degli accrediti per i giornalisti. Sul pratone saranno allestiti 50 gazebo che ospiteranno gadget, associazioni, prodotti tipici territoriali e saranno gestiti dalle segreterie regionali, oltre a 5 punti ristoro. Non mancherà, come ogni anno, il ricordo dei militanti leghisti che non ci sono più e ricordati con un minuto di silenzio all'albero della Vita.



