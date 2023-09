Schlein, il Pd è plurale, unisce culture diverse

"L'ambizione del Pd è non solo unire storie e culture diverse, ma anche immaginare un progetto nuovo, un partito strutturato più a rete che a piramide, con i circoli che sono antenne. Un partito che spalanca le finestre e le porte, dove non ci si trova per stabilire rapporti di forza.

Tutti insieme siamo la forza del Pd, nessuno escluso". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, alla festa nazionale dell'Unità, a Ravenna. "Ognuno sentirà un attacco al Pd come un attacco a ognuno di noi, così come ogni vittoria sarà sentita come una vittoria di tutti, non di qualcuno. Dobbiamo essere plurali, larghi, aperti, generosi, insieme", ha aggiunto.





