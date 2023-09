FI: Tajani, non ci serve l'elemosina, i voti ce li prendiamo

"Tutti quanti ci davano per defunti già quando era vivo Berlusconi. Dopo la fine del nostro leader ci hanno dato per sotterrati. Invece abbiamo dato la dimostrazione a tutti che ci siamo. Ci sarebbe stato il fuggi fuggi se fosse stato vero quello che scrivevano tanti giornali".

Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani sul palco della kermesse dei giovani di Forza Italia in corso a Gaeta.

"Berlusconi non aveva costruito soltanto un movimento politico per lui, ma un movimento politico per l'Italia. La nostra casa è questa - ha sottolineato - Berlusconi è come un padre di famiglia che costruisce una casa e la lascia in eredità ai figli, noi abbiamo il dovere non di venderla, non di distruggerla, ma di rinforzarla. I voti ce li prenderemo come abbiamo sempre fatto, non abbiamo bisogno di elemosina da parte di nessuno. Forza Italia ci sarà e sarà molto al disopra di quello che dicono e pensano i nostri avversari anche in mala fede. Le nostre bandiere sventoleranno". L'intervento di Tajani si è concluso tra standing ovation, applausi e cori.



