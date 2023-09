Ue: 'Gentiloni? Le decisioni della Commissione sono collegiali'

"Si sa, ovviamente, qual è il ruolo di un commissario europeo e come i commissari europei rappresentano l'interesse europeo che portano avanti nei loro portafogli in modo collegiale, ma non commentiamo eventuali commenti fatti sul commissario europeo Paolo Gentiloni". Lo ha detto la portavoce della Commissione europea Dana Spinant, interpellata nel corso del briefing quotidiano con la stampa circa le affermazioni sul commissario Ue da parte dei vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani e dalla stessa presidente del consiglio Giorgia Meloni.

