Sala, su affitti brevi si rifletta sulle zone e non sui giorni

In merito alla proposta del governo per regolamentare gli affitti brevi "non so se vale la pena stare a discutere dei due o quattro giorni. Io ho chiesto alla ministra Santanchè di riflettere su un punto che non è in questa bozza, ovvero di considerare la possibilità che le città lavorino in un'ottica di zone". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commentando la bozza presentata dal governo sugli affitti brevi.

"A mio parere in un quartiere che è storicamente e preminentemente universitario bisogna far sì che gli appartamenti siano indirizzati o usufruibili soprattutto dagli studenti - ha aggiunto -. Gli Airbnb a Cittá studi, faccio solo un esempio, non vanno bene. Per alcuni sindaci come Nardella il tema è il centro, per noi non è il centro stretto ma sono alcune realtà".

"Quindi quello che manca è soprattutto un po' di libertà ai sindaci di interpretare le singole realtà cittadine, perché la città non è una sola e anche la diffusione degli affitti brevi non è equilibrata all'interno della città - ha proseguito -.

Dopodichè 23mila appartamenti dedicati agli affitti brevi sono tanti in assoluto".

"Ieri ho trasmesso il messaggio alla ministra del Turismo Daniela Santanchè e non ho avuto risposta. Lei è la ministra che deve tutelare il turismo, noi stiamo introducendo una questione che invece servirebbe per altri scopi - ha concluso -. Non è semplicissimo. Mi ha ascoltato, che succeda qualcosa non lo so".





