"Conosco abbastanza Gentiloni per sapere che, come Commissario europeo, ha doverosamente a cuore gli interessi dell'Europa e quelli del suo paese, l'Italia. Non potrebbe essere altrimenti e non è altrimenti. Non gli si può chiedere di venir meno ai suoi obblighi comunitari per fare il sindacalista italiano". Lo scrive Pier Ferdinando Casini su Facebook.



