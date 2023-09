Violenza donne: la Camera approva ddl sull'avocazione delle indagini

Via libera definitivo dell'Aula della Camera al disegno di legge per l'avocazione delle indagini per i delitti di violenza domestica o di genere. Il testo è stato definitivamente licenziato a Montecitorio con 200 voti a favore, nessun contrario e 61 astenuti (Pd e Avs).

La norma si inserisce nell'ambito del cosiddetto 'Codice rosso': prevede un'ulteriore ipotesi di avocazione delle indagini preliminari da parte del procuratore generale presso la Corte d'appello, che ricorre quando il pm, nei casi di delitti di violenza domestica o di genere, non senta la persona offesa entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato.

