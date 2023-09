Femminicidi, appello di Schlein a Meloni: 'Proviamo a lavorare insieme'

Dopo il femminicidio di oggi di Marisa Leo che lascia una bambina di tre anni "ho fatto un appello a Meloni, come premier donna: mettiamo da parte sul tema del contrasto alla violenza di genere la solita dialettica aspra tra la maggioranza e l'opposizione, proviamo insieme a lavorare non solo sulla repressione ma anche su un investimento sull'educazione alle differenze e all'affettività a partire dalle scuole. Se non agiamo tempestivamente temo arriveremo sempre tropo tardi. Ancora non ho avuto risposta ma continueremo a insistere per fare un salto culturale". Così la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, a Zapping.

