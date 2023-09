Dal Cdm si al decreto contro la criminalità giovanile. Mantovano: ' Non solo contrasto al crimine ma alternativa alla strada'

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto contenente misure contro la criminalità giovanile. Non ci sarebbe la stretta sull'accesso dei minori ai siti porno nel dl approvato dal Consiglio dei ministri. Secondo quanto si apprende la norma voluta dalla ministra Roccella non sarebbe entrata nel provvedimento. Sarà più facile per i minori finire in carcere: nel dl approvato si abbassa da 9 a 6 anni la soglia della pena che consente di applicare la misura della custodia cautelare. Nel testo non c'è invece l'abbassamento dell'età per l'imputabilità.

DECRETO PER IL SUD - Via libera del Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, al decreto Sud che, tra le altre cose, istituisce la Zes unica per il Mezzogiorno e stanzia dei fondi per Lampedusa.

Al via la conferenza stampa per illustrare i provvedimenti adottati dal Cdm. Il decreto legge Caivano "prende spunto dalla presenza della premier Giorgia Meloni e di altri ministri una settimana fa in quel luogo dopo il terribile episodio di cronaca che ha sconvolto l'Italia ed intende individuare un modello d'intervento che varrà nell'immediato per Caivano e poi, ricorrendone le condizioni, per altre aree degradate del Paese. E' un modulo che prende in considerazione non solo la piaga della criminalità minorile, ma anche l'offerta di qualcosa di positivo e di alternativo alla strada, allo spaccio. Misure in larga parte sollecitate da magistrati e forze di polizia che abbiamo incontrato lì, da don Patriciello ad altri". Lo ha detto il sottosegretario Alfredo Mantovano, in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri che ha approvato il decreto legge Caivano. "E' stata prevista la pena della reclusione per i genitori che non mandano i figli a scuola". Lo ha detto il ministro Nordio nella conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri sul dl Caivano.

