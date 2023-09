Via libera ad emendamento FdI sul rispetto dell'unità nazionale

Approvato in commissione Affari costituzionali del Senato un emendamento di FdI all'articolo 1 dell'Autonomia differenziata che fa appello al rispetto dell'unità nazionale.

In sostanza alle parole dell'articolo dove si chiede di definire i "principi generali per l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia" viene aggiunto anche "nel rispetto dell'unità nazionale ed al fine di rimuovere discriminazioni e disparità di accesso ai servizi essenziali sul territorio".



