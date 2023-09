Schlein, la priorità del Pd è il potere d'acquisto

"Stiamo per discutere di una manovra importante: per il Pd la priorità è sicuramente quella di sostenere il potere d'acquisto delle famiglie, motivo per cui stiamo facendo anche una battaglia per aumentare i salari, per stabilire un salario minimo nel Paese". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, a margine di un incontro sul lavoro alla festa dell'Unità nazionale di Ravenna, con Andrea Orlando e Yolanda Diaz.

"Siamo qui alla Festa di Ravenna - ha detto - dove ospitiamo la ministra Diaz che ha dimostrato come si può mettere al tavolo le imprese, i sindacati e negoziare una riforma che riduca i contratti a termine e contrasti la precarietà".



