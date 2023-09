Fico, Fdi dica no a riforma Calderoli-Salvini

"Poco fa al Senato è stato votato un emendamento di Fratelli d'Italia alla proposta leghista sull'autonomia differenziata. Di fatto vengono aggiunte due frasi: alle parole dell'articolo dove si chiede di definire i principi generali dell'autonomia viene aggiunto anche "nel rispetto dell'unità nazionale ed al fine di rimuovere discriminazioni e disparità di accesso ai servizi essenziali sul territorio". Una dichiarazione di principio che nasconde un'ammissione di colpa, perché Meloni e i suoi sanno benissimo che l'autonomia differenziata - voluta da Calderoli e Salvini - rischia di spaccare in due il Paese". Lo afferma l'ex presidente della Camera Roberto Fico.

"Non basterà un emendamento bandiera a pulirsi la coscienza - prosegue Fico - Se davvero Fratelli d'Italia vuole rispettare l'unità nazionale dica no al diktat leghista e bocci il disegno di legge che farà aumentare le diseguaglianze sociali e territoriali tra le regioni e i cittadini. Abbiamo bisogno di essere sempre più comunità, di ridurre i divari e di semplificare le norme: esattamente il contrario di quanto prevede l'autonomia di Calderoli".



