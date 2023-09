Alla Camera un minuto di silenzio per vittime strage Brandizzo

L'Aula della Camera ha osservato un minuto di silenzio ed ha tributato un applauso unanime in memoria delle vittime della strage di Brandizzo. La vicepresidente Anna Ascani ha manifestato "profondo cordoglio e sentite condoglianze" ai familiari delle vittime, auspicando che si faccia "al più presto chiarezza su cause e responsabilità di questa tragedia. Quanto è accaduto - ha aggiunto - obbliga le Istituzioni a porre al centro della loro attenzione il tema della sicurezza sul lavoro e far di tutto per evitare il ripetersi di queste tragedie".



