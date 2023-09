A P.Chigi da Meloni e vicepremier i capigruppo di maggioranza

Un incontro per fare il punto sulla ripartenza, in cima il dossier della manovra. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni chiama a Palazzo Chigi i capigruppo dei partiti della maggioranza di Camera e Senato, insieme ai vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani. Presente anche il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ma non altri esponenti dell'esecutivo, a partire dal ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti.

"Non si entrerà nel merito" della legge di Bilancio, l'attesa di più di un partecipante, anche perché si tratta di "un primo incontro". Che dovrebbe servire a fare il punto sull'attività parlamentare che attende la maggioranza, che potrebbe vedere anche l'avvio del percorso della riforma costituzionale per il premierato.



