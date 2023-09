Una cena con parlamentari e ministri, per rivedersi tutti alla ripartenza. Giorgia Meloni chiama a raccolta tutto il partito per un momento comune prima di affrontare le sfide dell'autunno, a partire dalla manovra.

Domani nel tardo pomeriggio sarà invece la volta di tutta la maggioranza, con l'incontro in programma con i capigruppo di Camera e Senato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA