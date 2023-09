L'ipotesi di abbassare la soglia di sbarramento delle europee "non so nemmeno dove sia nata. Per noi la soglia al 4% non si deve toccare, siamo totalmente contrari, soprattutto in diminuzione". Lo dice Raffaele Nevi, portavoce nazionale di FI a margine di una conferenza stampa del partito giovanile alla Camera.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA