Centrodestra, avviata un'istruttoria per le amministrative del 2024

"Il tavolo del centrodestra si è riunito, nel pieno spirito di collaborazione, per ragionare insieme delle elezioni regionali e amministrative del prossimo anno. In un clima di coesione si è aperta una fase istruttoria per individuare i migliori candidati e dare mandato ai coordinamenti territoriali di definire programmi, candidature e coalizioni che valutino anche la presenza di liste civiche rappresentative di istanze territoriali specifiche. Entro il mese di settembre il tavolo si riunirà nuovamente per condividere le scelte, valutando gli esiti degli incontri territoriali". E' scritto in una nota congiunta delle forze di maggioranza, Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Udc, Noi Moderati, riunite oggi a Montecitorio.

