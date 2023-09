Reddito: Tajani, non temo tensioni sociali

"Non credo ci siano le condizioni per delle tensioni sociali. Se poi qualcuno vuole strumentalizzare una vicenda se ne assume le responsabilità. Prevalga l'interesse nazionale, non agitando la piazza". Così il vicepremier e leader di Fi Antonio Tajani in conferenza stampa nella sede del partito.

"Il Rdc è stato applicato male - ha aggiunto - doveva servire come misura pro tempore per la vicenda covid e non sine die. I dati ci dicono che l'occupazione è cresciuta. Il punto non è dare soldi a chi non lavora ma lavoro a chi non ce l'ha. I più bisognosi devono essere aiutati. Già stanotte è partito uno strumento alternativo. Lo stato deve dare lavoro non sussidio.

Da qui il taglio del cuneo, le detassazione, vogliamo stipendi più ricchi per più lavoratori. Il Reddito è uno strumento superato. Nessuna preoccupazione per tensioni sociali e la manifestazione di Napoli mi è sembrata più politica che di persone che contestavano per motivi personali. Il lavoro da libertà e dignità, cosa che il Rdc non da".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA