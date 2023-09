Cuneo e famiglia, è caccia alle risorse per la manovra

Priorità al taglio del cuneo e agli aiuti alle famiglie. Tutto il resto entrerà nella manovra solo se ci saranno risorse a sufficienza con buona pace dei partiti e delle loro eventuali richieste. La linea dell'esecutivo sulla finanziaria resta quella del realismo mentre nei ministeri e al Tesoro continua la caccia ai fondi. La coperta è davvero corta e in questo quadro pur di mantenere una misura ritenuta fondamentale nell'azione di governo per mettere più soldi nelle buste paga dei lavoratori, si starebbe affacciando anche l'ipotesi di un taglio del cuneo fiscale in due tranche con una prima proroga di sei mesi per poi attuarne la stabilizzazione. Una possibilità ventilata in ambienti di maggioranza ma che al momento non trova conferme governative.



Si ragiona dalle parti del centrodestra, "c'è la volontà di renderlo strutturale ma questo ha i suoi costi per cui volendo andare su quella strada se non ci saranno sufficienti fondi si dovrà inizialmente andare sulla proroga, è nelle cose". Si tratta, comunque, solo di primi ragionamenti e valutazioni con l'obiettivo, appunto, di salvaguardare la misura. Il cantiere della manovra si è appena aperto e qualcosa di più si capirà solo dopo il vertice di maggioranza fissato per la prossima settimana ma soprattutto dal responso di fine mese che arriverà dalla Nadef e al quale guardano i partiti anche per capire i margini di azione per avanzare richieste.



La linea è comunque quella di dare priorità a taglio del cuneo e aiuti alle famiglie, come evidenziato anche dalla premier Giorgia Meloni con i ministri durante il primo Cdm dopo la ripresa della pausa estiva. E sul fronte del sostegno alla natalità oltre alla conferma dell'assegno unico nella legge di bilancio dovrebbe arrivare anche un bonus per i secondi figli come annunciato nei giorni scorsi dalla ministra Eugenia Roccella e che potrebbe essere coperto proprio con i risparmi dell'assegno. Nel capitolo degli aiuti alle famiglie rientrerà anche quello dei sostegni contro il caro bollette. In pista ci sarebbe, dunque, la proroga del bonus sociale per aiutare i meno abbienti a pagare le bollette che scade il 30 settembre e che potrebbe entrare nel decreto fiscale allegato alla manovra. E sempre per quanto riguarda le misure sociali, in una intervista al Corsera, il capogruppo di FdI alla Camera, Tommaso Foti, parla di possibili interventi per far fronte alla perdita del potere d'acquisto sul modello della card messa a punto dal ministro Lollobrigida. Sul fronte fiscale invece, secondo quanto riferito da Alberto Gusmeroli, si starebbe lavorando sulla proposta della Lega di rateizzare l'acconto di novembre da gennaio a giugno dell'anno successivo.



Tutta da scrivere, intanto, la partita delle pensioni. Anche qui c'è il nodo delle coperture e se Quota 41 appare, al momento, troppo onerosa, si ragiona piuttosto sulla proroga di quota 103 in attesa, comunque, di una riforma più complessiva.



"Ragioniamo molto bene - è l'invito del presidente della commissione Lavoro della Camera Walter Rizzetto (FdI) - su quanto costano le varie misure per farci trovare pronti, preparati con una riforma strutturale alla scadenza per evitare il ritorno pieno della Fornero".



Oltre alla questione della proroga di Quota 103 ma anche di Ape sociale e Opzione Donna nel dossier pensioni si inserisce anche la questione delle indicizzazioni. Tutti temi che saranno al centro di un tavolo tecnico con i sindacati la prossima settimana al ministero del Lavoro. Sull'innalzamento delle minime insiste Forza Italia. "Vedremo dai conti ma è chiaro che è un impegno di legislatura - evidenzia Dario Damiani, senatore azzurro della commissione Bilancio - e abbiamo già ottenuto un primo risultato nella scorsa legge di bilancio, una goccia in ogni manovra con un impegno di lunga gittata". Gli azzurri puntano anche a un incremento di quelle di invalidità: "Alcune - evidenzia Damiani - sono a un livello non accettabile, è una battaglia che vogliamo fare".

