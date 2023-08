"Le minacce di morte ricevute via social dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni non sono tollerabili. Messaggi di intimidazione, di istigazione all'odio e alla violenza non devono trovare alcuni spazio in una democrazia e troveranno sempre la più ferma condanna da parte di tutto il Partito democratico". Lo dichiara in una nota la segretaria del Partito democratico Elly Schlein.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA