Meloni: 'I profitti delle banche? Non difendo rendite di posizione. Con la Cina rapporti solidi'

Per la tassa sugli extraprofitti delle banche "sul piano politico mi sono assunta la responsabilità della decisione", afferma Giorgia Meloni in un'intervista sul Sole 24 Ore. "Tassare quel margine è una cosa di buon senso - spiega - Non c'entra con certi commenti che ho letto, "volete tassare la ricchezza guadagnata". No. Io non tasserò mai il legittimo profitto imprenditoriale e agirò sempre per aiutare a creare ricchezza. Però non intendo difendere le rendite di posizione".



L'accordo sulla Via della Seta non verrà rinnovato ma "non prevedo che il nostro rapporto con la Cina diventi complicato. Tra Roma e Pechino le relazioni sono antiche e ci sono grandi e reciproche convenienze, non solo in ambito commerciale. Penso ad esempio che la Cina possa essere un ottimo partner per il lusso italiano", afferma la premier parlando anche dei buoni rapporti con gli Usa: "Gli Stati Uniti sono tra i nostri principali alleati", poi, aggiunge. "le relazioni sono facilitate se si racconta un'Italia affidabile, capace anche di dire 'no' se necessario, ma leale".



"Il tema della privatizzazione dei porti non è all'ordine del giorno e non credo sia un tema da campagna elettorale", dice Meloni. La premier si sofferma anche sull'entrata del governo nella Netco di Tim: "Abbiamo ereditato una serie di dossier strategici sui quali i governi non avevano voluto mettere la faccia. Noi sì. Abbiamo fatto delle scelte mantenendo il controllo pubblico della rete e difendendo un regime di libero mercato".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA