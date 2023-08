La commissione femminicidio sarà al festival di Venezia

Le componenti della commissione femminicidio saranno presenti al festival del Cinema di Venezia nella data dell'8 settembre. "So che l'8 andremo a Venezia, ci hanno dedicato un red carpet proprio per il femminicidio e per far capire quanto sia importante per l'Italia anche a livello internazionale. Insieme alla presidente Semenzato cercheremo di capire come mettere un freno a tutto questo", ha dichiarato Rita Della Chiesa(Fi), mentre Cecilia D'Elia del Pd ha detto che saranno "a Venezia per dire cose politiche, è un'iniziativa della presidente a cui abbiamo aderito".

