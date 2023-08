Schlein, non hanno i soldi per mantenere promesse, sanità ko

"E' chiaro che" al Governo "non hanno i soldi per mantenere quanto hanno promesso. Per noi è fondamentale mettere le risorse dove hanno dimenticato volutamente di metterle nella scorsa manovra, in primis nella sanità pubblica. Non mettere le risorse sulla sanità pubblica vuol dire già tagliare i servizi alle cittadine e i cittadini. Stiamo già vedendo le liste di attesa che si allungano". Lo ha detto il segretario del Pd, Elly Schlein, parlandone coi giornalisti a margine di una visita questo pomeriggio a Sant'Anna di Stazzema (Lucca).



