Alluvione: Bonaccini, bene Figliuolo, ma mancano le risorse

"Giovedì avremo un incontro con il generale Figliuolo, i tecnici si vedono anche domani. Stiamo lavorando molto bene con il commissario e con la sua struttura, il tema è quando le risorse sono disponibili e come. Le risorse che sono state sbloccate in buona parte vanno a finanziare opere già fatte. I soldi, inoltre, non arriveranno domani. Ci vorranno ancora settimane perché vengano pagati i comuni e le imprese".

Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini illustrando alcune misure adottate dalla sua giunta a favore delle imprese e delle famiglie danneggiate dall'alluvione.

"Dei circa 4 miliardi stanziati per l'Emilia-Romagna, 2,7 vanno alle infrastrutture per i prossimi 3 anni - ha ricordato Bonaccini - degli altri, circa 1,2 miliardi non sono nella disponibilità al commissario, perché 900 milioni sono per gli ammortizzatori sociali, di cui ne sono stati impegnati 30, e 300 milioni di fondo per l'export, di cui ne sono stati impiegati pochi". Bonaccini chiede che "questi fondi vengano messi subito a disposizione del commissario Figliuolo perché li possa utilizzare sul territorio".

"Non mi sposterò di un millimetro finché cittadini e imprese avranno il 100% dei rimborsi che ha promesso il governo venendo qui in forze - ha sottolineato ancora Bonaccini - e per questo li abbiamo sempre ringraziati".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA