Meloni in Cdm: 'Andrò a Caivano, nessuna zona franca per il crimine'

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni intende recarsi a Caivano, accogliendo l'invito di don Maurizio Patriciello dopo gli abusi di gruppo sulle due cuginette. Lo ha detto la stessa premier, a quanto si apprende, in Consiglio dei ministri. Il governo punta a "bonificare l'area" di Caivano dove sono avvenuti gli abusi di gruppo su due cuginette. Lo ha detto in Consiglio dei ministri la premier Giorgia Meloni, a quanto si apprende, sottolineando che "per la criminalità non esistono zone franche". Annunciando l'intenzione di "accogliere l'invito di don Patriciello a recarmi sul posto", Meloni ha precisato che la sua "non sarà una semplice visita: offriremo sicurezza alla popolazione". E ha aggiunto che il centro sportivo in stato di abbandono "deve essere ripristinato e reso funzionante il prima possibile".

"Ringrazio Dio e ringrazio la Meloni". Lo ha detto all'ANSA don Maurizio Partriciello dopo aver appreso che il premier ha annunciato che si recherà al Parco Verde di Caivano dove le due cuginette sono state violentate. "Ringrazio il presidente del Consiglio che ha accolto il mio invito. Ha mostrato sensibilità. Da credente ringrazio il Signore che ci dà la forza di andare avanti - ha aggiunto - e di non arrenderci".

Il Cdm, il primo dopo la pausa estiva è ancora in corso: all'ordine del giorno della prima riunione dopo la pausa estiva, c'è fra l'altro un decreto legislativo per il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e l'introduzione di un'indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo. È atteso anche un Dpcm su Tim per rendere operativo il memorandum d'intesa firmato il 10 agosto tra il ministero dell'Economia e il fondo americano Kkr.

