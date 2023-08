Vannacci, se scenderò in politica lo dirò io, non altri

"Non so della raccolta firme del comitato di Alemanno. Non c'è bisogno di solidarietà perché non c'è una minaccia che incombe su di me, per cui non ne sono protagonista e non sono stato interpellato. In questi dieci giorni di debacle da me non voluta credo di essermi guadagnato la reputazione di uomo di parola: qualora dovessi scendere in politica o in qualsiasi altro ramo lo dirò io quando e come. Ogni volta che c'è qualcuno che lo dice non rappresenta il mio pensiero, bisogna 'diffidare dalle imitazioni': lo dirò io. Ribadisco comunque che faccio il soldato e voglio continuare a farlo, ma mi lascio aperta ogni possibilità perché sono una persona saggia". Così il generale Roberto Vannacci risponde all'ANSA in merito a una raccolta firme in sua solidarietà e alla domanda su una sua eventuale discesa in politica.

