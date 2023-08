Schlein all'attacco, rigurgiti di nazionalismo e fascismo

Bisogna ricordare l'antifascismo italiano "in un momento come questo, dove vediamo troppi pericolosi rigurgiti di nazionalismo e soprattutto di negazionismo della storia, con pensiero che possiamo ancora definire fascista". È duro e non fa sconti l'attacco al governo sferrato dalla segretaria del Partito Democratico Elly Schlein che, estendendo oltre confine la sua estate militante, è intervenuta al congresso del Partito Socialista svizzero.

Schlein ha voluto evidenziare il pericolo dei nazionalisti che "si rafforzano tra loro, con la stessa retorica di odio, di muri e di intolleranza" e che scelgono "un nemico al giorno, che è lo stesso in Svizzera, lo stesso in Italia, lo stesso nel resto d'Europa, e sono le persone diverse". A essere bersagliate sono perciò "le donne troppo emancipate, la comunità Lgbtq+, sono le persone migranti, oggi sono gli ecologisti". Ed è lo stesso odio che muove i nazionalismi, però, a metterli "gli uni contro gli altri dalle parti opposte dei muri che vogliono costruire" ha detto ancora Schlein, per la quale un esempio in proposito è "il fallimento di quel tentativo di Giorgia Meloni di mediare con i suoi alleati nazionalisti: la Polonia, l'Ungheria di Orbàn".

La leader del Pd non ha mancato poi di riferirsi al tema caldo dell'immigrazione, sul quale "le destre nazionaliste parlano a sproposito e adottano leggi ingiuste ed illegali" senza però ricordarsi "mai di salvare vite". Parole che gettano altra benzina sul fuoco, considerando il botta e risposta dei giorni scorsi tra Schlein, che ha accusato Meloni di aver inventato il "reato di solidarietà" per i migranti e la premier, per la quale invece "solidarietà è fermare i viaggi della speranza e le morti in mare".

Se i socialisti svizzeri sembrano aver apprezzato il discorso della segretaria, lo stesso non può dirsi degli esponenti della maggioranza in Italia. È inaccettabile che "Elly Schlein vada all'estero a infangare il nostro Paese" ha commentato Roberto Calderoli, senatore della Lega e ministro per gli Affari regionali, per il quale la segretaria "dovrebbe ricordarsi che quando si attacca il nostro Paese si attacca tutti noi, la nostra credibilità internazionale, la nostra reputazione e il nostro futuro". Dello stesso avviso l'eurodeputato di Fratelli d'Italia Nicola Procaccini, che l'accusa di andarsene "in giro per i laghi della Svizzera ad insultare gli italiani tra un aperitivo e l'altro". E ancora il deputato di Forza Italia e sottosegretario di Stato Tullio Ferrante tuona: "L'Italia all'estero si difende sempre. Elly Schlein si vergogni".

Insomma, le dichiarazioni di oggi inaspriscono ulteriormente i rapporti tra Pd e governo, già risicati dopo la polemica riguardante il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, che per Schlein "vive su un altro pianeta", visto quanto da lui dichiarato sulla povertà alimentare. E, restando in famiglia, nel mirino della segretaria c'è anche Arianna Meloni, sorella della premier e moglie di Lollobrigida, accusata di aver ottenuto la nomina a responsabile dell'ufficio adesioni di Fratelli D'Italia per logica di "familismo".

