Schlein a Meloni: "Sulla violenza di genere lavoriamo insieme"

"Sono giorni in cui leggiamo notizie tragiche di femminicidi e di episodi di stupri e di violenza di genere. Io vorrei fare appello alla presidente del consiglio Giorgia Meloni: questo non è un tema su cui utilizzare la solita dialettica tra le forze politiche. Vorrei che lavorassimo tutti insieme per fare un un grande investimento, che serve, di prevenzione, oltre che sulle misure di repressione su cui abbiamo dato la nostra disponibilità a lavorare". Così Elly Schlein, a margine della Festa del Pd di Modena. "Il mio appello è alla maggioranza e in particolare alla prima presidente del consiglio donna", ha detto.

"Se guardiamo a questi ultimi fatti, si tratta di vittime e carnefici giovanissimi, questo vuol dire che la cultura dello stupro in questo Paese sta attecchendo anche tra le giovanissime generazioni. Non lo possiamo permettere e quindi vuol dire che bisogna intervenire prima che si radichi quella cultura e quel pregiudizio sessista e quell'idea sbagliata di un diritto del possesso sul corpo della donna". Lo ha detto Elly Schlein, parlando dell'appello alla presidente Meloni per lavorare insieme sul tema della violenza di genere, a margine della Festa del Pd di Modena.



Per Schlein "serve un grande investimento sull'educazione alle differenze, a partire dalle scuole. L'hanno fatto in altri Paesi europei e questo ha contribuito a cambiare questa cultura a prevenire la violenza di genere in tutte le sue forme che purtroppo colpiscono ogni giorno moltissime donne in questo Paese e non soltanto in questo paese".

"Riusciamo su questo - ha domandato - a fare un lavoro comune per un grande investimento che parta dalle scuole e che sradichi quel pregiudizio patriarcale del diritto al possesso sul corpo delle donne che non esiste e che genera violenza anche tra i più giovani?".



