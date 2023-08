Ripartono i talk, autunno di novità e scommesse

Sarà un autunno di cambiamenti e scommesse per l'informazione televisiva, con novità su tutte le emittenti che devono ancora, almeno in parte, essere svelate. Il passaggio di Fabio Fazio al Nove, con Che tempo che fa, e quello di Bianca Berlinguer a Mediaset hanno provocato diversi cambiamenti nella programmazione del prime time, con una sfida tutta nuova per il martedì sera. Non sono mancate le polemiche estive con lo stop della Rai a Filippo Facci che avrebbe dovuto condurre una striscia quotidiana su Rai2 e a Roberto Saviano con Insider. Sono su Rai3 molte delle novità per l'informazione della tv pubblica. Viale Mazzini ha deciso di spostare Report alla domenica sera al posto di Fabio Fazio, mentre Monica Maggioni prenderà l'eredità di Lucia Annunziata alla guida di In mezz'ora la domenica pomeriggio.

Serena Bortone occuperà lo spazio lasciato libero da Massimo Gramellini il sabato sera e sarà al timone anche dell'access della domenica di Rai3 con un programma di 50 minuti che passerà la linea a Report. Lunedì sera, sempre sulla terza rete, spazio ancora a Presadiretta di Riccardo Iacona che poi lascerà spazio, nella logica dell'alternanza che c'era prima con Report, a Indovina chi viene a cena, il programma di inchieste curato da Sabrina Giannini. In arrivo anche Ghotam di Salvo Sottile, che ha già fatto discutere in Rai per i costi di produzione giudicati eccessivi. Il martedì passerà a ottobre nelle mani di Nunzia De Girolamo con il nuovo talk che dovrà vedersela con la concorrenza di Berlinguer su Rete4 e di Giovanni Floris con diMartedì su La7: il titolo, Botta e risposta, con ogni probabilità sarà diverso. Il sabato pomeriggio su Rai3 arriva il programma Poster, condotto da Monica Giandotti.

Ad Agorà al suo posto approda da SkyTg24 Roberto Inciocchi, mentre Sara Mariani sabato e domenica condurrà Agorà Weekend. Luisella Costamagna prenderà in eredità lo spazio di Annalisa Bruchi sempre in seconda serata su Rai2 con il programma Tango, che si occuperà di economia e politica anche con un taglio meno serioso. Al programma di Bruchi Restart è stata affidata una striscia quotidiana su Rai3 dalle 10 alle 10.30. Su Rai1 sarà lanciato un programma di Francesco Giorgino in seconda serata il lunedì. Confermati, oltre a Porta a Porta, la striscia quotidiana 5 minuti di Bruno Vespa subito dopo il Tg1 dopo i tre mesi sperimentali e Il cavallo e la torre di Marco Damilano in access su Rai3.

Sulla terza rete torna Chi l'ha visto con Federica Sciarelli. Anche Mediaset cambia pelle con l'obiettivo di parlare a un pubblico "il più trasversale possibile", grazie agli ingaggi di Bianca Berlinguer, che avrà un doppio impegno su Rete4 fra prime time e preserale, e l'arrivo di Myrta Merlino a Pomeriggio 5, al posto di Barbara D'Urso, oltre all'approdo di Veronica Gentili alle Iene su Italia 1. Al netto della new entry Berlinguer, in onda il martedì, confermati tutti gli approfondimenti di Rete4, Quarta Repubblica con Nicola Porro, Fuori dal Coro con Mario Giordano, Dritto e Rovescio con Paolo Del Debbio, Zona Bianca con Giuseppe Brindisi, Quarto Grado con Alessandra Viero e Gianluigi Nuzzi che raddoppia con Verita' nascoste. Stasera Italia prenderà il via il 4 settembre con la conduzione di Nicola Porro, che sarà sostituito da Bianca Berlinguer da gennaio 2024 (con Augusto Minzolini nel weekend da sabato 9 settembre).

Barbara Palombelli resterà alla guida di Forum sia su Canale 5 sia su Rete4. A La7 la filosofia della prossima stagione non cambia: informazione, approfondimento, inchieste, intrattenimento culturale e satira. Confermato il gruppo storico, da Enrico Mentana a Lilli Gruber, Giovanni Floris. Le new entry è Massimo Gramellini con il doppio appuntamento sabato e domenica. Tra i nuovi programmi, invece, 100' (Centominuti) firmato da Corrado Formigli e Alberto Nerazzini, con lunghe inchieste filmate per raccontare il paese. Davide Parenzo prenderà il posto a 'L'aria che tira' di Myrta Merlino. Non si escludono assestamenti in corsa, così come nuove collaborazioni. Il sogno dichiarato dal patron Urbano Cairo alla presentazione dei palinsesti sarebbe un programma da affidare a Milena Gabanelli.

