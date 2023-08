La vignetta del Fatto quotidiano su Arianna Meloni e il ministro Lollobrigida

Levata di critiche da parte di FdI contro la vignetta pubblicata dal Fatto quotidiano, su Arianna Meloni e suo marito, il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida. "Il 'misfatto quotidiano' colpisce ancora anche oggi per il piacere di chi vive il travaglio di essere ai margini della società. E continua a travestire da satira vignette talmente basse nei contenuti e nello stile, che al più potrebbero soddisfare gli avventori di quelli che comunemente vengono indicati come i 3 peggiori bar di Caracas", afferma in una nota il capogruppo di FdI alla Camera, Tommaso Foti, commentando la scelta del vignettista Mario Natangelo: il disegno è dedicato alla nomina a responsabile della segreteria di FdI della sorella di Giorgia Meloni, e rappresenta Lollobrigida a letto con una donna di colore.

Ad aprile un'altra sua vignetta, sulla sostituzione etnica evocata da Lollobrigida, provocò polemiche da parte della politica, e una querela da parte di Arianna Meloni. "Fino a quando l'ordine dei giornalisti ed editori continueranno a stare in silenzio di fronte a beceri attacchi nei confronti di Arianna Meloni e di Francesco Lollobrigida? - si domanda Foti - E dall'estate militante in infradito, nulla ritiene di dovere condannare la segretaria del Pd? O pensa che l'appoggio del Fatto Quotidiano alla campagna per 'il salario minimo subito' - in realtà tra un anno e più - ben valga il suo far finta di non vedere, non sentire e non parlare?".

