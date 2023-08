Vannacci dice sì a La Piazza ma poi fa retromarcia

Alla fine Vannacci ha deciso di non partecipare. Il generale, al centro di un vortice di polemiche per alcune dichiarazioni reputate omofobe e razziste contenute nel suo libro "Il mondo al contrario", era stato invitato ad aprire la serata del 27 agosto della Kermesse di Affari Italiani "La Piazza - Il bene comune" a Ceglie Messapica.

Dopo aver "inizialmente dato una disponibilità di massima" ha però deciso di "declinare l'invito", avendo solo in un secondo momento capito che si trattava di "una manifestazione che pur essendo promossa da associazioni ha una connotazione politica".



Vannacci, quindi, dice di non essere stato a conoscenza che a condividere il palco con lui quella sera sarebbero stati i big della politica, dal ministro degli Affari Europei Raffaele Fitto ai vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani. Eppure, proprio questa circostanza sembra aver creato da subito imbarazzo tra gli organizzatori, attenti a specificare - dopo aver dato notizia della sua partecipazione - che questa sarebbe stata soltanto tramite videocollegamento e non in presenza.



Intanto, la notizia del suo intervento aveva creato scompiglio anche a Ceglie Messapica, dove la consigliera comunale Isabella Vitale, del gruppo civico d'opposizione "Radici d'impegno", aveva fatto sapere tramite il suo profilo Facebook di aver "protocollato una richiesta al sindaco Angelo Palmisano e all'assessore Antonello Laveneziana" per il ritiro di 15mila euro dati dall'Amministrazione comunale alla Kermesse.



Pur comprendendo la necessità di "rincorrere popolarità e attualità", ha spiegato Vitale, non si può "finanziare una manifestazione che prevede come ospite il signor Vannacci". Non è escluso, inoltre, che dietro la scelta del generale ci sia stata un'opera di moral suasion a più livelli. Bisogna ricordare inoltre che il generale, pur destituito dalla carica, non è stato radiato e deve continuare ad attenersi ai codici dell'Esercito.



Vannacci ha spiegato che non parteciperà all'evento di domenica per evitare connotazioni politiche, ma non è bastato ad evitare che ciò fosse letto come un avvicinamento ulteriore alla sua discesa in campo. Negli ultimi giorni, infatti, era stato privatamente corteggiato da più partiti: prima l'invito ufficiale in Forza Nuova, poi l'ipotesi - negata dai diretti interessati - di un possibile movimento "a destra della destra".



Tra le fila della sinistra, invece, l'idea di vederlo in politica non piace affatto. "Peggio dei contenuti inaccettabili del libro del generale Vannacci, c'è solo la corsa ad accaparrarsi il consenso politico della parte peggiore del Paese" ha dichiarato Peppe De Cristofaro dell'Alleanza Verdi Sinistra, per il quale "va radiato dall'esercito del nostro Paese". Dello stesso avviso il collega Angelo Bonelli, che ritiene "scandaloso che Vannacci possa ancora indossare la divisa".



Al pressing di chi gli chiede di dimettersi, però, Vannacci risponde a colpi di interviste e collegamenti, in cui ribadisce sempre di non escludere la possibilità di entrare in politica, quasi a lasciare la porta aperta nel caso in cui effettivamente ci fosse bisogno di cambiare lavoro.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA